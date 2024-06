"Parchi inclusivi, Rigenerazione Urbana e Rete Sociale" è il tema di un evento organizzato da Uniat nazionale Aps, l'associazione di promozione sociale, insieme a Uniat Sardegna con la Scuola Edile Nord Sardegna, in programma giovedì 20 giugno alle 11 presso il Parco inclusivo di via Liguria. Una iniziativa nell’ambito del Progetto OASI (Opportunità Accessibile di Spazi Inclusivi) nel Parco – Parco Giochi Inclusivo intergenerazionale, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. n. 117/2017 avviso 2/2020. Un momento di incontro e di confronto allargato a cui parteciperanno esponenti del mondo associativo, politico e sociale in uno spazio, il Parco di via Liguria ad Alghero, aperto alla cittadinanza e da poco inaugurato come spazio e luogo di incontro, confronto e integrazione.

Dopo i saluti del commissario della Provincia di Sassari Pietrino Fois e del neo sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, interverranno il presidente di Uniat nazionale Aps Pietro Pellegrini, Silvio Alciator presidente della Scuola Edile Nord Sardegna, Marco Foddai presidente di Uniat Sardegna Aps, Paola Doppiu del Polisoccorso Alghero e Giusy Piccone dell’istituto artistico musicale Giuseppe Verdi. Seguirà un aperitivo con musica dell’artista sarda Inoria Bande, strumentista di organetto diatonico e cantante solista.

