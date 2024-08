I pazienti ricoverati nel reparto di Medicina dell’ospedale Civile di Alghero stanno soffrendo un caldo disumano. Il sistema di climatizzazione è andato in tilt «e la poca aria fresca che circola all’interno dei reparti è quella smossa dai “pinguini” posti in corridoio», denuncia il presidente della commissione Sanità Christian Mulas.

«Altri optano per tenere le tapparelle semichiuse, ma che non riescono a garantire lo stesso una ventilazione sufficiente. Oppure c’è chi ricorre al classico ventaglio per trovare un po’ di refrigerio. Una situazione insostenibile ed emergenziale», incalza Mulas, che a breve presenterà una interrogazione urgente. «Le temperature di questi giorni sono una vera emergenza e rappresentano un vero rischio per i pazienti in corsia».

© Riproduzione riservata