Monica Chessa è la nuova segretaria cittadina della Lega Salvini Premier. È stata eletta nel corso del primo congresso che si è tenuto lunedì nei locali del Polisoccorso di via Liguria, ad Alghero. All’assemblea erano presenti 13 dei 15 militanti abilitati con potere di voto, delegati alla elezione della segreteria cittadina e del direttivo.

«È la prima volta che in città viene tenuto un congresso cittadino della Lega Salvini Premier – si legge in una nota - infatti grazie a questo evento con finalità costitutiva si è dato inizio ad una nuova stagione politica del partito».

Negli anni scorsi l’organo esecutivo era rappresentato dal coordinamento con un suo coordinatore che aveva un compito organizzativo assieme agli altri sostenitori e militanti in maniera da divulgare e condividere le iniziative del partito, in attesa di un più concreto insediamento strutturale ora diventato realtà. L’assemblea ha eletto Monica Chessa come segretaria cittadina, Giorgio Gadoni e Salvatore Angius come membri del direttivo esecutivo.

Erano presenti il coordinatore regionale Dario Giagoni, il commissario provinciale Ivan Cermelli, la responsabile per il tesseramento Sonia Pilli, il responsabile regionale organizzativo Fausto Massacci e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Prossimamente, fanno sapere dalla Lega, si terrà una riunione aperta ai sostenitori e simpatizzanti per condividere e informare sul programma che la nuova segreteria intende mettere in pratica nei prossimi mesi.





