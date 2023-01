«Occorre assumere un'azione coesa e determinata da parte dell'intero territorio per promuovere il riconoscimento definitivo e concreto del diritto alla mobilità».

Così l’amministratore della Provincia di Sassari Pietro Fois, il sindaco di Sassari Nanni Campus, che è anche presidente della Rete Metropolitana, e Pierluigi Ledda, segretario generale della Cisl Sassari e coordinatore del Tips, hanno lanciato la mobilitazione in difesa dell’aeroporto di Alghero.

Oggi, al cinema Miramare della città catalana, la manifestazione di amministratori ed enti del territorio in difesa dell’aeroporto Riviera del Corallo.

«La partita dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna, e in particolare per l'aeroporto di Alghero – spiegano gli organizzatori – richiede il massimo dell'attenzione e dell'impegno da parte di tutti. Innanzitutto va scongiurata ogni ipotesi di ridimensionamento in ottica stagionale dello scalo algherese di un vasto territorio come quello del Sassarese, con un sistema rilevante di istituzioni e imprese».

(Unioneonline/l.f.)

