Un moderno impianto sportivo polivalente al servizio della città di Alghero. Dalla Provincia di Sassari il via ai lavori per una nuova palestra coperta per il liceo artistico in grado di soddisfare le necessità della scuola e di tutto lo sport locale.

L’intervento è stato presentato oggi nell’auditorium del liceo dell’Istituto scolastico “F. Costantino” da Pietrino Fois, amministratore straordinario della Provincia che impegna per questa iniziativa 550mila euro di fondi di bilancio. Il progetto in via di esecuzione prevede la realizzazione di un campo polivalente di dimensioni 34 per 21, area idonea per gli sport del basket e pallavolo; il terreno di gioco sarà protetto da una copertura montata su una struttura in legno lamellare ad arco, una soluzione che dal punto di vista estetico e funzionale rende maggiori garanzie.

“Un impegno che abbiamo assunto con il sindaco Mario Conoci in periodo pre-pandemia e che oggi portiamo a compimento” ha detto Fois. “Un tassello importante per il miglioramento della scuola, che necessitava di avere una struttura adeguata”, ha aggiunto il primo cittadino Conoci.

