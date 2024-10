Un maxi intervento di abbellimento della città di Alghero sta prendendo piede in questi giorni con gli interventi che stanno colorando marciapiedi, aiuole e spazi verdi. È il risultato della programmazione avviata sul fonte del decoro urbano, per la cui esecuzione sono stati messi a disposizione 500mila euro con la recente variazione al bilancio della Giunta.

«Stiamo lavorando per restituire ordine e decoro alla città, per renderla sempre più bella e accogliente – spiega il sindaco Raimondo Cacciotto – e lo stiamo facendo con questo primo e importante passo che realizzeremo attuando un progetto organico anche tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini».

Al via tra poco la grande operazione sulle alberate con nuove piantumazioni, potature, sistemazioni. Un programma che riguarda oltre mille alberi della città, deliberato ieri dalla giunta e che impegna oltre 300mila euro del pacchetto di risorse predisposte con la variazione al bilancio.

Potature di contenimento con diradamento interno della chioma, rimonda del secco: i lavori interesseranno bagolari, olmi, sophore, platani, e altre specie presenti nelle vie XX Settembre, Sebastiano Satta, Grazia Deledda, Marconi, Lo Frasso, La Marmora, Sassari, Giovanni XXIII, Sant’Agostino, IV Novembre. E ancora, i parchi Manno, Lepanto e Tarragona, dove vivono i Querquos Ilex e Phitolaca e le vie Catalogna, Vittorio Emanuele, Cagliari, XXIV Maggio, in cui saranno oggetto di intervento circa 370 alberi tra Bagolari, Cercis. Melie, Aceri.

L’investimento, così come deliberato dalla Giunta su proposta dell’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro, sarà suddiviso in due distinti affidamenti dei lavori, ciascuno dell’importo complessivo di 173.621,10 euro.

«Si tratta di un primo e consistente intervento – aggiunge l’assessore Marinaro - e durante l’esecuzione dei servizi potranno verificarsi modifiche all’elenco dei viali, parchi, giardini o aree soggette ad interventi che potranno derivare una diversa organizzazione complessiva dell’attività di manutenzione del verde».

Parallelamente prosegue il programma di interventi nel settore dello sport e della riqualificazione degli impianti, con una gran mole di investimenti di diversa caratura che darà i suoi frutti a breve e medio termine. Si agisce anche sull’impianto sportivo “San Marco” di Fertilia” : la giunta ha approvato il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione ) per circa 70 mila euro relativo ad alcuni interventi di manutenzione dell’impianto, al momento mirati alla riqualificazione del campo di minori dimensioni per consentire un utilizzo nell’ immediato per una parziale fruizione della struttura.

