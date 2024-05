Grande attenzione alla cultura e agli eventi.

La coalizione di centrodestra, sardista e civica ad Alghero con il candidato sindaco Marco Tedde ha messo in agenda un progetto per garantire i grandi eventi non solo durante la stagione estiva, ma nell’intero anno.

«In questa prospettiva è nostra intenzione acquisire un teatro tenda modulare capace di ospitare almeno 1500 spettatori, – spiega Marco Tedde - la struttura potrà consentire finalmente la realizzazione di grandi eventi culturali, sportivi e congressuali che consentano l'allungamento della stagione con importanti ricadute economiche sulla città. Questi interventi devono essere attuati con una metodologia sistemica, in strettissima collaborazione con gli operatori economici algheresi e dell’area vasta, che nulla lasci al caso ed all'improvvisazione e che tutto invece misuri in termini di efficienza ed efficacia anche attraverso l'individuazione di indicatori e il loro monitoraggio. Lavorando anche su ipotesi di veri e propri “pacchetti turistici”».

