Le opere pubbliche progettate e finanziate dal centrosinistra sono ferme al palo. Il sindaco Conoci ha già spiegato di aver ereditato una situazione disastrosa, ma gli avversari politici gli rispondono tirando in ballo uno sketch del comico Paolo Rossi sui sette stadi dell’ubriachezza. «Dopo i primi livelli allegri, borracho (ubriaco), muy borracho, cantos patrioticos, eccetera, piano piano la sbornia vira e assume livelli più preoccupanti. Al sesto stadio arriva quella che Rossi definiva “negacion de la evidencia”. Qui pare giunto il sindaco Conoci, che dopo 5 anni di metaforica ubriachezza, in cui la sua Amministrazione a causa della propria frivolezza non è riuscita a mandare avanti nessuna delle opere ereditate, progettate e finanziate dal centrosinistra, ora prova ad addebitare ad altri i disastri combinati da lui e dalla sua giunta nel campo delle opere pubbliche», scrive in una nota il consigliere di Per Alghero, Pietro Sartore.

«Della piscina comunale coperta restano nella memoria le parole dell’assessora allo Sport, pronunciate durante il sopralluogo della commissione consiliare del settembre 2019: "Tutti in vasca a maggio 2020” disse, dopo aver constatato il grado di avanzamento dei lavori. Non poteva certo prevedere che cosa avrebbe combinato la sua giunta. Risultato, risoluzione del contratto con l’impresa e lavori della piscina fermi da oramai 4 anni», ricorda Sartore. «Storia simile per il palazzo comunale, con il contenzioso avviato dall’Amministrazione con il direttore lavori. Risultato, lavori bloccati con il ponteggio che continua a restare a far bella mostra di sé in via Columbano, procurando fastidio agli incolpevoli residenti».

E ancora l’ex Cotonificio, «abbandonato da tempo e i lavori completamente fermi. Tralasciando, poi, i soldi non utilizzati alla Pietraia e i progetti per Fertilia chiusi nel cassetto. A questo punto il terrore è che dopo la sesta fase della “negacion de la evidencia” il nostro sindaco possa approdare a quello che Paolo Rossi individuava come settimo e ultimo stadio dell’ubriachezza: “insulto al clero y apoteosis final”. Considerato che sta pure per iniziare la settimana santa non sarebbe veramente il caso», chiude il consigliere di opposizione.

