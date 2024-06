Le borgate di Alghero rinascono grazie al Piano di conservazione e valorizzazione della Bonifica che ha sbloccato migliaia di ettari di campagne dopo decenni di stand-by. «La realizzazione del Podere Guardia Grande, nuova cantina vitivinicola ubicata nell’omonima borgata della Bonifica Algherese, l’oleificio a Maristella e altri prestigiosi progetti di multifunzionalità in agricoltura nelle varie borgate, sono solo alcune delle tante iniziative che stanno rendendo finalmente giustizia alle peculiarità dell'agro di Alghero», commenta la presidente del comitato di Maristella, Tonina Desogos.

Progettazioni rese possibili grazie al Piano di conservazione e valorizzazione della Bonifica. «Uno strumento di programmazione del territorio, voluto e realizzato grazie all’impegno civico e politico della scrivente, del Comitato di Borgata di Maristella e degli altri Comitati di Borgata», tiene a sottolineare Desogos.

«Benefici e ricadute finali, così come previsti negli intenti dell’intero gruppo ispiratore del piano di Bonifica, si stanno concretizzando: lo strumento, seppur migliorabile, sta creando sviluppo e posti di lavoro in quella metà del territorio del comune di Alghero che, come sempre sostenuto dai Comitati di Borgata, nel prossimo futuro si rivelerà sempre più essere il fulcro dello sviluppo locale».





