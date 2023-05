Opposizione all’attacco sull’incremento ad Alghero della Tari, la tassa sui rifiuti.

I gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune, PD e M5stelle annunciano che ci saranno aumenti nell’ordine del 5 per cento e che il sindaco e la maggioranza hanno bocciato «una risoluzione dell'opposizione di palese buon senso; risoluzione che chiedeva di utilizzare in sede di approvazione del Rendiconto una parte minimale dell'enorme avanzo disponibile, per evitare l'aumento rispetto alle tariffe Tari dello scorso anno. Ci saranno, invece, aumenti per tutti sulla tassa rifiuti. Per tutte le famiglie algheresi la bolletta Tari crescerà di un 5% rispetto allo scorso anno che si sommerà al 5% di aumenti del 2022 e a quelli già deliberati dal centrodestra negli anni precedenti».

Il sindaco Mario Conoci non è d’accordo con questa lettura: «L'inflazione e l'aumento dei prezzi continuano ad incidere in misura importante non soltanto sulle materie prime e i costi delle opere pubbliche. In conseguenza dell'aggiornamento ISTAT e più precisamente dell'indice FOI sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumenta proporzionalmente anche il costo dei servizi erogati dagli enti pubblici a livello nazionale. È il caso del costo del servizio d'igiene urbana che per il Comune di Alghero si attesta nell'anno 2023 in circa 10,7 milioni, 800 mila euro circa in più rispetto al 2022 (+8,6%). È grazie all'intervento tempestivo e misurato dell'Amministrazione comunale però, mediante l'utilizzo di fondi da bilancio provenienti in parte dalla lotta all'evasione, che si è riusciti a contenere e dimezzare gli aumenti, portandoli al 4% circa per le utenze domestiche e al 2% circa per le utenze non domestiche. Un impegno importante e gravoso quello previsto nel bilancio, in linea col lavoro effettuato dai competenti uffici per garantire alla città un proporzionale miglioramento del servizio e del decoro urbano – riferisce il primo cittadino –. La sinistra dopo aver abbondantemente messo le mani nelle tasche degli algheresi durante gli anni, oggi cerca di rifarsi una verginità sulle tasse, dicendo bugie e mistificando la realtà. È evidente a tutti che ci siano aumenti in tutte le attività. Aumenti di prezzi a livello nazionale e globale che solo loro fanno finta di non vedere e considerare, strumentalizzando ancora una volta la realtà».

