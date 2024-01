Via Fratelli Accardo Artigiani, per anni strada di nessuno, è diventata di proprietà del Comune di Alghero. Il passaggio è avvenuto in consiglio comunale che ha ratificato l’acquisizione al patrimonio demaniale del terreno su cui ricade il tratto di via aperto al pubblico, all'ingresso di via Carrabuffas, sanando così una situazione che negli anni, nonostante un piano di lottizzazione conclusosi, arrecava disagi tra gli abitanti del quartiere.

«Questo importante passo finale, che risolve finalmente una situazione problematica persistente da oltre un decennio - osserva Alberto Bamonti, capogruppo dei Riformatori sardi in consiglio - su cui i residenti hanno focalizzato l’attenzione attraverso proteste e numerose lettere inviate all’amministrazione». La strada, resa difficilmente praticabile soprattutto in seguito alle precipitazioni, caratterizzata dall’assenza di marciapiedi e, di conseguenza, da un alto livello di pericolosità, ha tenuto gli abitanti in ostaggio di una realtà ormai insostenibile per troppi anni.

«L’accordo con i legali dei proprietari è stato concluso nell’Ufficio del Demanio alla presenza degli ex assessori Caria e Peru nel giorno in cui gli stessi venivano ingiustamente revocati», sottolinea Nunzio Camerada, capogruppo Forza Italia. Prossimo passaggio sarà dato dal reperimento di risorse necessarie per implementare interventi di urbanizzazione che restituiscano dignità a questa parte della città, da troppo tempo trascurata e dimenticata.

