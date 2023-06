La rotatoria sulla strada dei Due Mari, ad Alghero, è stata ripulita dalle erbacce. Una operazione condotta in tempo da record non appena la Provincia ha ricevuto la sollecitazione da parte dell’ente locale e del capogruppo Pd Mimmo Pirisi.

«Siamo ben consci dei gravosi impegni che incombono quotidianamente sul territorio, anche in seguito agli eventi calamitosi di recente verificatisi su ampie aree del Sassarese, ed a cui la Provincia è chiamata ad uno sforzo straordinario. Un motivo in più per ringraziare l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, l'algherese Pietrino Fois, che all'indomani delle sollecitazioni giunte dall'Amministrazione comunale è riuscito comunque a garantire un immediato intervento sul verde e l'adeguata sistemazione della rotatoria in ingresso alla città dalla trafficata strada dei Due Mari».

Lo dichiara il sindaco di Alghero Mario Conoci, riconoscendo nella tempestiva risposta fornita dalla competente struttura di Palazzo Sciuti l'impegno e la sensibilità di cui il territorio ha grande necessità.





© Riproduzione riservata