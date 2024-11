La pista ciclabile di Alghero, nel tratto tra via Garibaldi e via Lido, sarà intitolata ad Agostino Sanna, l’eroe sui pedali. Soddisfazione del consigliere regionale Valdo Di Nolfo: «È un riconoscimento dovuto a un uomo che ha scritto una pagina importante della storia sportiva di Alghero e della Sardegna». Con queste parole Di Nolfo ha voluto mostrare la sua gioia per il giusto riconoscimento finalmente attribuito al ciclista che partecipò al primo Giro d’Italia del 1909, una figura rimasta a lungo nell’ombra ma riportata recentemente alla luce grazie a una meticolosa ricerca storica di cui lo stesso Di Nolfo è autore.

«Agostino Sanna è stato un autentico pioniere del ciclismo», continua Di Nolfo. «La sua impresa al primo Giro d’Italia, dove sfidò avversari di caratura internazionale e condizioni proibitive, lo ha reso un simbolo di tenacia e passione. Questa intitolazione non solo restituisce prestigio e memoria a una figura straordinaria della nostra città, ma rafforza il legame tra Alghero e il ciclismo, celebrando una tradizione sportiva che continua a vivere».

La decisione di dedicare un tratto della pista ciclabile ad Agostino Sanna è particolarmente significativa per Alghero, una città che da sempre coniuga sport, turismo e cultura, valorizzando la sua storia e i suoi protagonisti. «Spero che questo gesto diventi anche un invito per le nuove generazioni a vivere ancora di più il ciclismo, non solo come sport ma come stile di vita. Proprio come fece Agostino con la sua passione per i pedali, che lo accompagnò per tutta la vita», conclude il consigliere regionale.

