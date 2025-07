Sicurezza stradale e mobilità sostenibile tornano al centro del dibattito politico cittadino. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Christian Mulas, presidente della V Commissione, in collaborazione con l’assessore alla Mobilità Sostenibile Roberto Corbia, per migliorare la sicurezza della “Passeggiata Barcellona”.

Durante la seduta, Mulas ha evidenziato le criticità della zona frequentata da residenti, turisti, ciclisti e pedoni che, proprio per questo, espone ogni giorno le fasce più vulnerabili della popolazione a situazioni di potenziale pericolo. L’iniziativa ha trovato ampio consenso in aula, con una condivisione trasversale tra maggioranza e opposizione sulla necessità di avviare al più presto interventi concreti.

«La sicurezza stradale è una priorità non più rinviabile», ha dichiarato Mulas, sottolineando anche il contributo fornito da diversi consiglieri comunali di opposizione, tra cui Anna Arca Sedda, Beatrice Podda e Gabriella Esposito, cofirmatarie dell’ordine del giorno. Il piano approvato prevede una serie di misure per rendere la passeggiata più sicura e accessibile, tra cui il rialzo degli attraversamenti pedonali, una segnaletica luminosa e sonora e illuminazione pubblica con tecnologia led. L’assessore Corbia ha ricordato come il Lungomare Barcellona sia già oggetto di un progetto condiviso con l’Automobile Club d’Italia, grazie a un protocollo d’intesa firmato nei primi mesi dell’anno.

Il Consiglio ha anche espresso l’intenzione di destinare nuove risorse economiche per consentire l’avvio tempestivo degli interventi previsti.

