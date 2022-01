La Madonnina di Porto Salve, ad Alghero, è di nuovo bersaglio dei vandali. La teca che custodiva la statua lignea della Vergine, tanto cara ai pescatori algheresi, è stato infranto da ignoti, la notte scorsa.

Per fortuna il simulacro è stato subito portato al sicuro, nell’ufficio del sindaco Mario Conoci, in Piazza Porta Terra, per essere poi affidato alla Soprintendenza.

"Un gesto sconsiderato – ha detto il sindaco di Alghero - e banalmente cattivo contro un simbolo Sacro della fede cristiana al quale in particolare la nostra marineria si rivolge da sempre per chiedere protezione".

I pescatori algheresi si sono messi a disposizione per riparare il vetro della teca. Il sindaco ha infatti ringraziato Giovanni Delrio, in rappresentanza della piccola marineria, don Giampiero Piras che si è attivato per il restauro in tempi rapidi con l’esperta Elena Costin e il vescovo Mauro Maria Morfino che, invece, ha messo a disposizione un’altra statua, nell’attesa che la Madonnina torni nella sua postazione originale.

Il Comune ha presentato una denuncia contro ignoti. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero aver ripreso gli autori del danneggiamento.





