La bozza dell’atto aziendale della Asl è stata analizzata durante l’ultima seduta di commissione consiliare della Sanità.

I consiglieri di Alghero hanno messo a punto una serie di proposte per integrare il piano che dovrebbe delineare il futuro dei distretti e dei presidi del territorio di Alghero e che, nelle ultime settimane, è stato più volte modificato.

Su proposta del presidente Christian Mulas la commissione ha richiesto la presenza, già per la prossima seduta, dei direttori generali dell’Aou e della Asl, insieme al presidente del Consiglio regionale Michele Pais e del consigliere regionale Marco Tedde.

«Il nostro ruolo deve essere da protagonisti e non da comparse - ha dichiarato Mulas - dobbiamo difendere il diritto alle cure e soprattutto garantire un servizio sanitario efficiente e funzionale, non possiamo più accettare che la sanità algherese e soprattutto il diritto alle cure degli algheresi, passi in secondo piano».

