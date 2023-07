La Asl di Sassari, in attesa dell’arrivo di un nuovo medico di medicina generale, attiva ad Alghero un ambulatorio distrettuale per garantire la continuità prescrittiva dedicato ai cittadini al momento sprovvisti di assistenza sanitaria.

Dal prossimo martedì 25 luglio, e per tutti i martedì (ad eccezione del giorno di ferragosto in cui sarà attiva la Guardia Medica) il Distretto di Alghero Coros, Villanova, Meilogu, vista la carenza di medici di Medicina Generale, e in attesa della presa di servizio di un nuovo professionista (atteso per il 20 agosto prossimo), ha attivato negli ambulatori al piano terra di via degli Orti n. 93, un ambulatorio medico distrettuale in grado di assicurare la continuità prescrittiva.

L’ambulatorio sarà operativo il martedì, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.30, e sarà dedicato ai cittadini residenti nel comune di Alghero e che si trovano provvisoriamente senza medico di medicina generale. Per poter garantire il servizio è necessario che il paziente si presenti in ambulatorio con la documentazione sanitaria precedente.

