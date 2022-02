Allarme incendio ad Alghero.

Fiamme sono divampate intorno a mezzogiorno nella macchia mediterranea attorno alla zona industriale di San Marco e, dopo l’allarme al 115, sul posto sono intervenute due squadre, una proveniente dal distaccamento algherese, l’altra da Sassari.

Gli uomini del 115 hanno per prima cosa arginato le fiamme, che stavano minacciando un’azienda agricola. Poi, dopo alcune ore di “battaglia” contro il fuoco, il rogo è stato definitivamente spento e sono state avviate le operazioni di bonifica e le verifiche per chiarire le cause delle fiamme.

