Un punto di riferimento per i pazienti del centro nord Sardegna che soffrono di disturbi respiratori ostruttivi in sonno. La Asl 1, lo ha inaugurato all'interno della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Civile di Alghero, per diagnosticare e rispondere concretamente, fornendo la terapia più appropriata, ai pazienti affetti da queste difficoltà respiratorie che se non diagnosticate in tempo, possono avere conseguenze estreme.

Di russamento o apnee notturne, soffre il 10% della popolazione italiana, maschile soprattutto. Abbiamo parlato con il direttore del centro, Sebastiano Carboni, delle conseguenze a cui si va incontro e di come si può intervenire per scongiurare il pericolo di ictus e infarto.

