Un nuovo medico di medicina generale prenderà servizio ad Alghero. Si tratta della dottoressa Lucia Petretto, che dal prossimo 16 maggio svolgerà l’attività presso l’ambulatorio di via Barraccu 71 nel seguente orario.

Lunedì, martedì e mercoledì, dalle 10 alle 12

Giovedì e venerdì, dalle 16 alle 18

A partire dal 16 maggio, dunque, sarà possibile presentarsi allo sportello del distretto di Alghero, in via degli Orti, per effettuare la scelta del medico. (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì, dalle 15 alle 17) o mandare una e-mail: sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it in questo caso è necessario allegare la Carta di identità, il codice fiscale e, in caso di minore, la carta di identità di uno dei genitori.





© Riproduzione riservata