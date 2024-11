«Ogni separazione chiede tempo, ma non basta il tempo di una vita intera a una mamma, un papà, una sorella, per lasciare andare un figlio, un fratello che la morte ingiustamente e troppo presto ha afferrato».

Un pensiero del Liceo Artistico per la prematura scomparsa del 15enne Cristian Martinez, morto in un incidente mentre tornava a casa con il suo scooter, lo scorso 25 settembre. Oggi è stata intitolata allo sfortunato giovane studente la nuova palestra dell’istituto di viale Primo Maggio.

I compagni di scuola, i docenti, il personale scolastico e il dirigente hanno accolto la famiglia di Cristian per una cerimonia intima e toccante.

«Hai lasciato dentro di noi un vuoto che non riusciremo mai a spiegarci», il messaggio degli amici, «ti ricorderemo sempre sorridente e tutti i momenti che abbiamo vissuto assieme saranno i nostri ricordi migliori e ci faranno sorridere. Oggi siamo tutti qui per te, per ricordarti e per non dimenticarti mai. Quella sera abbiamo tutti perso».

© Riproduzione riservata