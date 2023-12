Niente botti e petardi per le strade di Alghero dal 23 dicembre all’otto gennaio. E nemmeno vetro da asporto dalle 18 di sabato 30 dicembre alle sette di lunedì primo gennaio 2024. Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha firmato due ordinanze in vista dei festeggiamenti di Capodanno.

L’ordinanza numero 25 vieta mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici. Considerando che lo scoppio dei petardi «può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici e agli animali», si legge nell'ordinanza firmata alla vigilia di Natale. L’ordinanza numero 26, invece, vieta a bar e ristoranti di vendere bevande in contenitori di vetro. «Il divieto è circoscritto ed efficace nelle seguenti aree urbane: area portuale, area urbana/quadrilatero delimitato da via XX Settembre, via Vittorio Veneto, via XXIV Maggio, via Garibaldi, via Cagliari», si legge nel documento.

«È consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro all’interno dei pubblici esercizi ed all’esterno degli esercizi della somministrazione (bar e similari) – compresi quelli della ristorazione – avuto specifico ed esclusivo riguardo al suolo pubblico che ne costituisce appendice». La violazione dell’ordinanza comporterà una sanzione amministrativa di 250 euro.

