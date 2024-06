Parcheggi chiusi, zero informazioni per i mezzi pubblici e accessi alla spiaggia in condizioni pietose. La coalizione di centrodestra parte all’attacco sullo stato in cui appare viale Primo Maggio, la via che porta alle principali spiagge della città.

«Nonostante dalle recenti elezioni sia emerso uno scarsissimo rinnovamento, con la coalizione vincente che annovera buona parte degli stessi protagonisti della precedente consiliatura, quindi di coloro che hanno creato il problema – scrivono Forza Italia, Lega, FdI, Udc, Prima Alghero, Patto per Alghero - chiediamo al nuovo sindaco Cacciotto che inserisca la soluzione del problema nella sua agenda che annovera le urgenze da aggredire con determinazione».

Gli avversari politici di Cacciotto si domandano se Alghero sia davvero una città turistica. «Ad oggi, 20 giugno, con la stagione turistica avviata, i parcheggi per chi vorrebbe trascorrere una giornata al mare sono chiusi. Inoltre, non c’è alcuna gestione né postazioni per il pagamento della sosta. Chi volesse utilizzare i mezzi pubblici non trova indicazioni su come prendere l’autobus, dove siano le fermate, gli orari di partenza e su come acquistare i biglietti. Per finire, le passerelle di accesso alla spiaggia sono in condizioni pietose, evidentemente per mancanza di manutenzione, con un serio pericolo che qualcuno possa inciampare e farsi male».

