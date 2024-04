Orizzonte Comune e Italia Viva hanno già aderito al Campo Largo. Fortza Paris invece ha lasciato il tavolo della coalizione, sospendendo tutti gli incontri, fino a nuove direttive che si presume arriveranno presto da Cagliari. Il gruppo Per Alghero, ancora, ha disertato l’ultima riunione. I rappresentanti della civica, tra cui i consiglieri Pietro Sartore e Gabriella Esposito, finora hanno trovato le porte chiuse dei Dem che li costringerebbe a correre sotto un simbolo diverso.

«In questi delicati momenti, dove siamo tutti impegnati nel dare alla città un nuovo ordine

amministrativo, alcuni vorrebbero un Partito Democratico diviso e poco incisivo: così non è.

La segreteria cittadina ribadisce con forza che è in corso una proficua discussione in grado

di garantire al nostro partito di presentarsi alle future elezioni comunali con una lista

rinnovata, capace di contemperare autorevolezza, esperienza e rinnovamento.

Respingiamo al mittente ogni tentativo di strumentalizzazione che tende a mettere in

discussione l’unità congressuale ritrovata e, anzi, giorno dopo giorno, ci sentiamo sempre

più responsabili verso una città allo stremo», scrivono in una nota il segretario Enrico Daga e il capogruppo Mimmo Pirisi.

«È nostra ferma intenzione non subire condizionamenti esterni, e di restare concentrati per la

formulazione della coalizione, del suo allargamento e del programma per la città,

consapevoli di avere classe dirigente capace di ricoprire ogni ruolo», concludono. Mancano all’appello i Riformatori Sardi e le civiche Noi con Alghero e Sardegna 2020, così da chiudere il perimetro. Il Pd con i 5Stelle, alla guida della squadra del centrosinistra terranno aperte le consultazioni ancora per poco, dopodiché si darà inizio alla campagna elettorale, con o senza gli indecisi e delusi del centrodestra. Informalmente il candidato sindaco dovrebbe essere Raimondo Cacciotto. Ma anche su questo punto vige il più totale riserbo. Intanto sabato mattina, al Cafè Latino sui bastioni antichi, è prevista una conferenza stampa per la presentazione del progetto civico del neo assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu Orizzonte Comune ha preso forma anche a livello locale con a capo il consigliere comunale Christian Mulas, fuoriuscito dall’Udc. Nel centrodestra per la corsa alla fascia tricolore, ufficialmente, c’è Marco Tedde. «Una candidatura di servizio» ha sempre tenuto a precisare l’avvocato di Forza Italia, impegnato in questi giorni a cercare di ricostituire l’unità della coalizione. Oltre agli azzurri, a sostenere l’ex sindaco, ci sarebbero Lega, Fratelli d’Italia e alcune civiche. Il Psd’az non ha ancora sciolto le riserve, ma è quasi certo che non farà parte della squadra a sostegno di Tedde. Quest’ultimo si presenterà agli algheresi lunedì alle 10.20 all’hotel Catalunya.

© Riproduzione riservata