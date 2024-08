Il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Alghero interviene sulla situazione critica della igiene urbana.

«Sindaco e assessore intervengano con determinazione sulla Ciclat». Questo il commento dei forzisti sullo stato dell’arte cittadina. «La pubblica denuncia dei lavoratori della Ciclat ci restituisce un’immagine dell’igiene urbana cittadina indecorosa e problematica anche sotto il profilo della promozione della destinazione turistica -sottolineano Tedde, Caria, Peru e Bardino -. Uno scenario post bellico. Mezzi non idonei e mal funzionanti che rilasciano fetido percolato per le strade. Macchine lavacassoni e spazzatrici, il cui utilizzo viene comunque pagato dal Comune, non operative. Lavoratori che accettano di essere sottoposti a turni massacranti, in barba alle norme, solo per senso di responsabilità verso la comunità algherese, correndo pesanti rischi per la loro salute e subendo quotidiani infortuni». Non secondario il pubblico parcheggio davanti alla struttura aziendale occupato da Alghero Ambiente che secondo la denuncia delle rappresentanze sindacali sarebbe stato «trasformato in una discarica a cielo aperto».

Agli esponenti politici azzurri non sfugge che alla giunta da poco insediatasi «non può essere attribuita integralmente la responsabilità di queste pesanti criticità che, evidentemente, hanno altre origini e responsabilità sulle quali a breve torneremo in modo più compiuto». «Ma oggi il sindaco e gli assessori competenti debbono pubblicamente e in tempo reale intervenire e costringere l’azienda a gestire il servizio in modo quantomeno dignitoso. Gli algheresi e i turisti non meritano tutto ciò», chiudono gli azzurri.

© Riproduzione riservata