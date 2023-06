L’Amministrazione di Alghero chiarisce in merito alla situazione sorta all’interno della ditta che gestisce l’igiene urbana.

Dopo l’allarme lanciato dal capogruppo del Pd, Mimmo Pirisi, il quale temeva disagi per la stagione estiva, dagli uffici di Sant’Anna rassicurano sul fatto che «la ditta si appresta a stabilizzare diversi lavoratori (a tempo determinato e indeterminato) sulla base di un accordo siglato tra i sindacati e l'azienda, che in totale trasparenza prevede che i lavoratori da stabilizzare vengano attinti da una graduatoria (siglata e concordata tra le parti) sino alla copertura dei posti previsti a tempo indeterminato. La questione vede le parti non allineate sulle modalità e tempistiche a suo tempo concordate. L'Amministrazione sentite le parti, già da questa mattina ha compiuto opera di mediazione, che nella mattina di domani si concretizzerà in un incontro tra sindacati e azienda. Resta inteso che laddove la discussione in corso dovesse arrecare disservizi o mantenere gli stessi scoperti, l'Amministrazione interverrà con gli strumenti propri, previsti dai rapporti contrattuali».

