I comitati a difesa della sanità pubblica sono pronti a un faccia a faccia con i candidati di ogni colore e schieramento politico.

Chi è in corsa per le prossime elezioni regionali, insomma, si potrà mettere in ascolto sulle esigenze della collettività in tema di servizi sanitari, illustrando il programma.

«Per questi motivi dichiariamo la nostra completa disponibilità ai candidati di tutti gli schieramenti politici per un serio confronto sulla base di progetti che prevedano un concreto rilancio dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali», scrivono il Comitato spontaneo per la difesa della salute, il Comitato fiocchi azzurri fiocchi rosa e il Comitato nuovo ospedale, elencando le criticità sulle quali si sollecita l’apertura di un dibattito.

Intanto la riapertura del Punto Nascita di Alghero, poi la riduzione delle liste di attesa, per continuare con l’attivazione degli ambulatori straordinari di continuità assistenziale, «in grado di garantire l’assistenza a circa 3000 cittadini a tutt’oggi sprovvisti di medico di base».

La lunga lista comprende anche i diversi reparti a corto di personale medico e infermieristico e la richiesta di attivazione del reparto di Terapia Intensiva, già realizzato e mai entrato in funzione. Non ultimo il potenziamento del Centro di salute mentale con la riattivazione del Centro diurno e l’apertura del nuovo reparto di Lungodegenza.













© Riproduzione riservata