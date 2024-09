Lavori in corso nello stabile di via degli Orti, e così gli ambulatori di specialistica si trasferiscono all’ospedale Marino. Il Distretto di Alghero si rifà il look e gli ambulatori del primo e secondo piano della struttura di proprietà della Asl n.1 verranno trasferiti al terzo piano dell’ospedale di viale Primo Maggio.

L’attività di trasloco prenderà in via in queste ore e proseguirà per tutta la settimana dal 9 al 13 settembre: durante questo periodo le visite garantite negli ambulatori di via degli Orti saranno sospese per poi riprendere regolarmente il 16 settembre, nei locali al terzo piano dell’ospedale Marino.

«Nell’intento di ridurre i disagi alla popolazione, le visite già prenotate verranno riprogrammate, in altra data o altra sede, in accordo tra il personale del Cup, del Distretto e gli stessi utenti. L’azienda sanitaria, scusandosi con la popolazione per eventuali disagi che potrebbero presentarsi, assicura che tale intervento si e’ reso indispensabile per migliorare la qualità del servizio offerto», si legge in una nota.

