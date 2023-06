Cavalli e gatti domestici a Punta Giglio? Il Movimento 5 Stelle lancia l’allarme sui pericoli.

«Agli animali domestici è vietato l’ingresso nei parchi per svariati motivi: problemi sanitari, disturbi diretti e disturbi indiretti all’ecosistema», scrivono le consigliere Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, denunciando per l’ennesima volta episodi che ritengono vietati all’interno di Punta Giglio e quindi del Parco di Porto Conte.

«Questa volta è la presenza nei pressi dell’attività commerciale di una famigliola di gatti che potrebbe diventare una colonia felina. È stata notata la presenza di cavalli e cavalieri nella terrazza ove sono i tavolini per le consumazioni, insomma fanno un po' come gli pare – incalzano le consigliere comunali –. La promiscuità tra il mondo selvatico e domestico è il primo segnale che mette in allarme il mondo della cultura scientifica e l’ISPRA, in previsione di quello che sarebbe successo, aveva chiarito che l’attività, approvata da una decina di autorizzazioni da parte altrettanti Enti, non risultava compatibile con una ZSC/ZPS. Per questo motivo è stata inviata una segnalazione all’Ente Parco e all’Ufficio Ambiente del comune di Alghero per denunciare la grave situazione nel compendio di Punta Giglio».

