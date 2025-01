Gara di solidarietà per aiutare Nicola e Elisabetta la coppia dei promessi sposi (convoleranno a nozze il prossimo giugno) che hanno visto bruciare buona parte della loro casa in località, Buranti’ a sud di Alghero.

L’incendio venerdì scorso è partito dalla veranda in legno, probabilmente per un cortocircuito. In cenere, oltre la veranda, anche gli arredi interni e il tetto. Un disastro insomma. Per fortuna la copè riuscita a rientrare in tempo per salvare il loro cagnolino che si trovava all’interno della casa avvolta dalle fiamme. I danni sono ingenti, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero.

Tante persone si sono fatte avanti da ogni parte della Sardegna per sostenere i due sfortunati fidanzati che ora dovranno lavorare sodo per ristrutturare la loro abitazione. È stato lanciato un appello per aiutare concretamente la giovane coppia, che ora si trova ospite da amici, a tornare nella loro casetta al Buranti’.

