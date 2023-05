Voleva fuggire con due aragoste rubate e si è trovato nel cortile della caserma dei carabinieri. A rievocare la singolare vicenda, oggi nell'Aula d’assise del tribunale di Sassari, il pubblico ministero Angelo Beccu davanti alla giudice Valentina Nuvoli e al difensore d’ufficio Stefano Porcu.

I fatti risalgono al 30 dicembre 2017 quando B.T. avrebbe sottratto da un market de La Pedraia, frazione di Alghero, due aragoste cubane. Nascoste entrambe nelle tasche del giubbotto, l’uomo ha cercato di far sparire le sue tracce con i crostacei. Ma senza fare molta strada perché, senza volerlo, è arrivato nella contigua caserma dell’Arma, probabilmente l’ultimo posto in cui sarebbe voluto finire.

Fermato dai militari, è stato trovato in possesso delle aragoste e denunciato per furto e per ingresso abusivo in area militare. E mentre il primo reato è decaduto perché non valido a querela, il secondo ha visto il pm chiedere una condanna di quattro mesi. A fine maggio è prevista la sentenza.

