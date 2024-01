Un uomo di 65 anni nei giorni scorsi ha dato in escandescenze al Pronto soccorso di Alghero stanco di dover attendere per ore una medicazione. Per contenere il ferito è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Era successo il 26 gennaio scorso e la direzione della Asl di Sassari tiene a precisare oggi che quel venerdì fu una giornata complicata, di particolare afflusso di codici gialli: «Circa il 50% degli accessi complessivi della giornata, che ha richiesto un impegno particolare al personale in sevizio». Poi l’arrivo di un codice rosso, un paziente pediatrico con una grave crisi respiratoria, aveva finito per prolungare ulteriormente l’attesa del paziente con le ferite al dito e al gomito da suturare.

In quella particolare giornata al Pronto soccorso di Alghero si sono registrati: 1 codice rosso, 35 codici gialli con un tempo medio di attesa di 27 minuti e 33 codici verdi, con un tempo di attesa di 149 minuti. «Si ricorda alla popolazione che i codici verdi avrebbero potuto trovare adeguata risposta anche rivolgendosi al servizio di continuità assistenziale, come dal proprio medico di medicina generale o pediatra o dalla guardia medica», dichiara Giovanni Sechi, responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale Civile di Alghero. «È opportuno non ricorrere al Pronto soccorso per ottenere visite per disturbi di lieve entità», avverte il dottor Sechi.

In questi giorni la Asl ha formalmente incaricato i titolari direttori delle Sc di Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza (Pronto soccorso), stabilizzando una situazione di precariato persistente da diversi anni. «Questa scelta strategica, insieme al rinforzamento del personale professionale e di misure straordinarie per la gestione di temporanei afflussi massicci di codici gialli o rossi, eviterà ragionevolmente lunghe attese anche per i codici di priorità inferiore che comunque dovrebbero esser gestiti dai Medici di medicina generale o dalle guardie mediche, anche questi in via di potenziamento», riferiscono dalla Asl di Sassari.

