Incendio in un rimessaggio di materiali in disuso e vecchie barche nell’area industriale di San Marco ad Alghero.

In un terreno confinante con l’azienda di infissi Nobento, ieri sera i resti di una imbarcazione sono andati a fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 22.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero che sono riusciti a spegnere il rogo prima che potesse raggiungere i capannoni confinanti. Indagini in corso sulla natura dell’incendio che per fortuna è rimasto circoscritto in un piazzale.

È l'ultimo di una serie di incendi che hanno interessato l'area industriale negli ultimi mesi.

