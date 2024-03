Le edicole di Alghero come punti informativi turistici. La proposta è contenuta in una mozione presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia, con Giovanni Spano prima firmatario. Trae spunto da una proposta di legge che Marco Tedde e il gruppo consiliare di FI fecero in Consiglio regionale, mai discussa dalla maggioranza Pigliaru.

Secondo gli esponenti azzurri si tratta di un progetto concreto e di primaria utilità a favore della categoria degli edicolanti e degli ospiti del territorio.

«Gli esercizi di questa tipologia commerciale sono molteplici e dislocati su tutto il territorio urbano ed extra urbano, comprendente anche le borgate insistenti sul territorio comunale. La proposta è anche volta a salvaguardare la categoria degli edicolanti, che, a causa dell’informatizzazione della stampa e dei servizi editoriali, ormai veicolati tramite il web, sta subendo negli anni una costante diminuzione degli affari economici, con conseguente chiusura di vari punti vendita», sottolineano i consiglieri comunali di Forza Italia, secondo i quali da parte dell’Amministrazione va compiuta un’importante scelta politica intrisa di valore sociale ed economico oltre che di sensibilità per la categoria, al fine di salvaguardare l’apparato imprenditoriale, i posti di lavoro e, al contempo, offrire servizi di fondamentale importanza per soddisfare le esigenze del territorio e per sostenere la sua naturale vocazione turistica.

Nella mozione, infatti, si fa presente che la diffusione capillare delle edicole sul territorio permetterebbe di raggiungere più utenti e le informazioni turistiche risultano «particolarmente necessarie e desiderate dai visitatori di Alghero, quali mappe dettagliate, eventi culturali, itinerari turistici tematici, e informazioni sui servizi di emergenza».

