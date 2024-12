«Davvero singolare che Forza Italia si svegli sulla piscina comunale con una indignazione “a orologeria”». La maggioranza che sostiene il sindaco Cacciotto replica agli azzurri in merito alle accuse per l’eterna incompiuta di Maria Pia.

«Chi per cinque anni alla guida dell'assessorato ai lavori pubblici e demanio non ha risolto il problema e oggi chiede che la nuova amministrazione lo faccia in pochi mesi, non può illudersi di essere credibile», proseguono i gruppi di Avs, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero e Partito Democratico.

In cassa, dopo la risoluzione del contratto con l’azienda, è rimasto ben poco, ragion per cui non si esclude l’ingresso dei privati. «Sicuramente ci vuole ben altro che le risorse rimaste e, per questo motivo, siamo convinti che l'azione del sindaco Cacciotto e dell'assessore alle Opere Pubbliche Marinaro vada nel verso giusto. C'è bisogno di uno sforzo importante, che può anche passare per il ricorso a forme di partnership pubblico/privata».

