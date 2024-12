Cinque detenuti del carcere di Alghero, per sei mesi, potranno lavorare per l’Amministrazione comunale nella manutenzione del verde pubblico, nel recupero del patrimonio ambientale e altri attività di utilità sociale (uffici, biblioteche, archivi, impianti sportivi).

Si chiama “Mi riscatto per Alghero” il progetto al centro del protocollo d’intesa siglato tra il Comune e il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Casa Reclusione Alghero e ieri il documento, della validità triennale, è stato firmato dal sindaco Raimondo Cacciotto e dalla direttrice del carcere Tullia Carra.

Alla firma presso la Casa Circondariale hanno presenziato anche il vicesindaco Francesco Marinaro, le assessore Maria Grazia Salaris e Ornella Piras e il garante dei detenuti Carmelo Piras.

Per il sindaco Cacciotto l’atto siglato «è il frutto del costante dialogo tra l’Amministrazione comunale e l’istituto penitenziario di Alghero e rappresenta un passaggio molto importante per la collettività algherese».

Nello specifico, l’attività da svolgere per i detenuti destinatari dell’iniziativa consisterà in un impegno settimanale di massimo venti ore per un periodo non superiore a sei mesi, con la possibilità di supportare il Comune attraverso prestazioni di pubblica utilità. Inizialmente l’accordo prevede che l’opportunità lavorativa venga proposta ad un minimo di uno fino ad un massimo di cinque detenuti per volta, salvo la possibilità di rivalutare il numero dei soggetti da coinvolgere per particolari iniziative e progetti specifici secondo un piano di lavoro prestabilito.

L’Amministrazione comunale provvederà alla formazione e all’affiancamento dei soggetti, qualora non abbiano esperienza pregressa. Per quanto riguarda la Casa di Reclusione, l’Istituto provvederà all'individuazione dei nominativi per i quali sussistono le condizioni per l’ammissione al progetto, previa informazione e formazione. «Faremo di tutto - ha assicurato il sindaco - per potenziare e ampliare questa iniziativa».







© Riproduzione riservata