Dal prossimo primo novembre 800 bambini ad Alghero resteranno privi dell’assistenza sanitaria. Una delle tre pediatre di libera scelta, infatti, andrà in pensione e nel bando annuale pubblicato dalla Regione Sardegna non risulta, tra le 12 sedi, quella del comune di Alghero.

Lo denunciano il consigliere regionale dei Progressisti Antonio Piu e Raimondo Cacciotto, vice presidente del Consiglio comunale di Alghero.

"Non risulta avviata da parte della Asl numero 1 neanche una procedura per un incarico provvisorio”, fa sapere Piu.

"Mi chiedo come sia possibile da parte della Regione e delle Asl non riuscire a costruire un percorso più fluido per la sostituzione dei pediatri di libera scelta – si interroga il consigliere - prevedendo un’alternanza sistemica che tenga conto in tempo dei pensionamenti e delle eventuali carenze”.

Le due pediatre rimaste hanno già raggiunto il massimale di assistiti, "escludendo così anche l’opzione che possano assorbire gli 812 che resteranno scoperti”, aggiunge Raimondo Cacciotto. Ora si sollecita la Regione e l’Azienda sanitaria a prendere provvedimenti urgenti “considerando che si va verso la stagione invernale con le conseguenti patologie di stagione, ritengo non si debba perdere neanche un minuto per risolvere tale situazione”, chiude Piu.

