Costituita ad Alghero la commissione consiliare speciale richiesta dai comitati di borgata per capire meglio i contenuti del progetto sul treno a idrogeno.

Ne fanno parte Luca Madau, Emiliano Piras, Giampietro Moro, Gianpiero Occhioni, Marco Colledanchise, Nina Ansini, Giovanna Caria e Massimiliano Fadda.

«Avevamo, insieme al sindaco, preso l'impegno nell'ultimo Consiglio comunale aperto – ricorda il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi – e nella seduta di ieri sera abbiamo nominato appunto la commissione speciale, ora la stessa potrà in audizione sentire tutte le parti in causa e tutti quelli che riterrà utile per avere un quadro completo del progetto. Oggi inizia una fase di conoscenza, studio e coinvolgimento dal basso, iter che sarebbe dovuto essere fatto in precedenza», aggiunge Pirisi. «Vigilerò affinché il lavoro della commissione avvenga nei modi e nei tempi previsti».

© Riproduzione riservata