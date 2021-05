Una barca a vela da 1,5 milioni di euro sequestrata ad Alghero, dopo un’indagine condotta dai militari della Guardia Costiera di Alghero e dagli ispettori della Sezione Antifrode dell’Ufficio dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari.

Il sequestro è stato disposto dal pm di Sassari Giovanni Porcheddu, nell’ambito di un’inchiesta per i reati di contrabbando e di evasione dell’I.V.A. all’importazione di beni mobili.

Gli accertamenti hanno anche permesso di confermare che l’imbarcazione, battente bandiera delle Isole Vergini Britanniche, ha soggiornato nelle acque comunitarie ben oltre i 18 mesi di

ammissione temporanea consentiti dalla legge.

La barca – spiegano inoltre gli inquirenti – ha effettuato la sua ultima

traversata in acque extra UE nell’anno 2015; pertanto, ai fini della normativa di settore, la permanenza prolungata in acque unionali ha fatto scattare in capo al proprietario della stessa (residente all’estero)

l’imputazione per i reati descritti essendosi, di fatto, concretizzata l’evasione di diritti doganali quantificabili in circa 330mila euro”.

Di qui la decisione di far scattare il sequestro.

(Unioneonline/l.f.)

