Torna finalmente operativo il Pontile 6 del Porto di Alghero, dove nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di manutenzione. Il molo che è gestito dal Consorzio Porto di Alghero, può dirsi pronto per la prossima stagione turistica 2021.

Tra gli interventi portati a termine, la realizzazione di un accesso sicuro anche per le persone con difficoltà di deambulazione, attraverso una passerella autoportante e sistemi all'avanguardia di gestione degli ingressi, col cancello dotato di codice di sicurezza e badge.

“L'intervento – fanno sapere dal Consorzio Porto di Alghero - si inserisce nel fitto programma di lavori di riqualificazione e manutenzione che vedono interessati tutti i pontili gestiti dall’organismo presieduto da Giancarlo Piras. Lavori che in questi mesi non si sono mai fermati: le maestranze del Consorzio sono in attività per ridipingere le bitte e in generale per attuare un restyling migliorativo delle aree portuali, al fine di rendere più godibile la presenza dei natanti stanziali, migliorare il decoro ed i servizi offerti alle imbarcazioni in transito che, nonostante il difficile periodo, inizieranno ad arrivare già dalle prossime settimane”.





© Riproduzione riservata