Una delegazione di concittadini di Alghero provenienti da Brasile, Nigeria, Somalia, Ghana e Bangladesh, ieri mattina sono stati ricevuti dal sindaco Raimondo Cacciotto per discutere della chiusura del corso di italiano per stranieri a cui partecipano con grande entusiasmo.

«Per chi vive e lavora qui è indispensabile conoscere la lingua, perciò già da qualche settimana ci siamo attivati con interlocuzioni costanti con l’assessorato regionale all’istruzione, per porre rimedio alla situazione», fa sapere il primo cittadino.

La situazione si è sbloccata, perché già a gennaio potranno riprendere i corsi di italiano per stranieri. «Nella nostra città risiedono 2694 persone di origine straniera e, come Amministrazione, vogliamo stare al loro fianco e supportarle a più livelli per farle sentire parte integrante del tessuto sociale e arricchirci a vicenda attraverso il confronto e la conoscenza», ha aggiunto il sindaco Cacciotto.

