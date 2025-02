Il Consiglio comunale dice sì al bilancio di previsione, con 15 voti favorevoli. E’ il primo documento contabile della giunta Cacciotto.

«Sono particolarmente soddisfatto per il costruttivo dibattito affrontato da tutta l' assemblea, alla quale, ho avuto mondo di relazionare insieme ai sindaco la filosofia politica sottostante a questo importante atto amministrativo. Si tratta del documento principe su cui si fonda l'azione amministrativa dell'ente, che ha comportato nella sua gestazione, un' importante sforzo degli uffici e dei dirigenti. Con il bilancio approvato la nostra attività si renderà ancora più incisiva», il commento dell’assessore alle Finanze Enrico Daga.

Dall’opposizione non sono mancate le critiche. Michele Pais, della Lega, si è astenuto sul bilancio di previsione in quanto, a suo giudizio, non contiene «una sola azione che caratterizzi l'Amministrazione Cacciotto e la differenzi rispetto al passato: nessuna azione degna di nota sulle politiche della casa ed emergenza abitativa, per il turismo, per lo sport, per i giovani e gli anziani», ha sottolineato Pais. «Siamo ancora in fase di rodaggio, e questa è la giustificazione che mi sono dato, per un bilancio così deludente».

