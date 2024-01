Una mozione che porta la firma del gruppo di opposizione del Comune di Alghero per chiedere al sindaco Mario Conoci e alla sua giunta di porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire l’accantieramento dei lavori di ampliamento del Museo Casa Manno dedicato all'intellettuale Giuseppe Manno.

«All’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, chiediamo di predisporre la bozza di convenzione tra Comune e Fondazione Siotto, perché scaduta la precedente si rende opportuno predisporne una nuova, adeguata ai caratteri specifici della struttura» è scritto nel documento che porta la firma di 9 consiglieri, quali Beniamino Pirisi, Valdo di Nolfo, Raimondo Caciotto, Gabriella Esposito, Maria Giuseppina Di Maio, Ornella Piras, Mario Bruno, Pietro Sartore e Maria Antonietta Alivesi.

Il presidente della Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”, Aldo Accardo, aveva più volte sollecitato il sindaco e gli uffici competenti per dare corso all’iter progettuale. Nessuna risposta però era giunta dal Comune. Nell’ambito dell'attività di completamento il progetto prevede alleanze con soggetti autorevoli come la “Dante Alighieri” con l’opportunità di collocare nel museo Manno la propria “Università Mediterranea”, che terrà corsi estivi per lo studio e la divulgazione della lingua italiana.

Il progetto di ampliamento del museo è stato finanziato dalla Regione con fondi pari a 2,5 milioni di euro. I gruppi di opposizione chiedono si proceda celermente entro 60 giorni dalla notifica della mozione, avvenuta il 15 dicembre. «Chiediamo di convocare il Comitato di indirizzo entro 30 giorni – aggiungono i consiglieri - per consentire la definizione del programma delle attività, così da poter partecipare ai bandi europei, nazionali e regionali sulla cultura».

© Riproduzione riservata