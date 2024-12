«Ancora una volta, il centrodestra si è trovato a dover supplire alle mancanze di una maggioranza divisa e incoerente». È il pensiero dei capigruppo Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Marco Tedde (Forza Italia), Raffaele Salvatore (Udc – Patto per Alghero), Michele Pais (Lega) e Massimiliano Fadda (Prima Alghero), dopo i lavori della IV Commissione, convocata per affrontare un tema delicato e importante come il supporto alle società sportive che si occupano di rugby.

La seduta, presieduta dal presidente Colledanchise, prevedeva l’audizione delle società sportive per raccogliere difficoltà e necessità, «ma è stata segnata dall’abbandono inspiegabile di tre commissari di maggioranza, guidati dalla capogruppo del Pd, che, dopo una improvvisa sospensione per una accesa riunione di maggioranza, hanno lasciato i lavori prima ancora di iniziare», spiegano dall’opposizione. «Un atteggiamento irresponsabile che ha fatto mancare il numero legale – incalzano – e che noi abbiamo provveduto a garantire con i commissari di centrodestra Ansini, Caria e Cocco».

Secondo gli avversari politici del sindaco, «l’assenza ingiustificata dell'assessore Enrico Daga, che ama pontificare sull’impiantistica sportiva, è stata l’ennesima brutta figura». Solidarietà, invece, è stata espressa ai consiglieri di maggioranza Giampietro Moro, Gianni Occhioni e Beatrice Podda, oltre al presidente Colledanchise, che si sono dissociati dal resto della coalizione dimostrando senso del dovere e serietà. «Hanno saputo distinguersi con responsabilità, partecipando attivamente ai lavori di una commissione che avrebbe dovuto essere un momento di dialogo e che invece segna una nuova pessima figura da parte di questa sinistra», concludono i capigruppo del centrodestra.

