È urgente aprire un centro diurno a tempo pieno per le persone adulte con disabilità e, per questo, il comitato “Durante noi” ha lavorato tanto con gli uffici comunali e la Asl nel tentativo di reperire un locale idoneo ad Alghero.

Adesso i rappresentanti del comitato, formato da genitori e parenti di ragazzi in condizione di disabilità, hanno chiesto ai candidati sindaco Raimondo Cacciotto e Marco Tedde un incontro pubblico perché venga assunto l’impegno, immediatamente dopo l’elezione, (entro i primi 100 giorni) di individuare e allestire un sito idoneo e concordato anche con il comitato “Durante noi”.

Una associazione nata circa un anno fa e che intende portare all’attenzione della politica il disagio e le difficoltà dei ragazzi che, una volta concluso il ciclo scolastico, si ritrovano a condurre una vita spesso priva di opportunità di socializzazione e crescita personale.

«Il comitato “Durante noi” aveva e ha sempre l’obiettivo di manifestare l’urgenza di istituire in città un Centro diurno a tempo pieno per disabili intellettivi e autistici adulti – spiegano - aperto anche alla prospettiva futura di un Centro residenziale, entrambi provvisti di figure professionali che possano occuparsi di tutti i tipi di disabilità cognitive con interventi differenziati a seconda delle attitudini di ciascun ragazzo».

L’attuale amministrazione, riferiscono, aveva già interpellato la Asl per dei sopralluoghi. «Purtroppo la prima location individuata dall’Amministrazione, Villa San Michele, non è stata ritenuta idonea dalla Asl perché non aveva intorno il terreno sufficiente alla loro idea di progetto. Il terreno immediatamente vicino alla struttura, che era stato individuato in precedenza, non è disponibile in quanto è già stato assegnato tramite bando. Sono trascorsi diversi mesi di stallo ma noi del comitato "Durante Noi" non ci siamo arresi e abbiamo contattato la Asl che ancora si dice a disposizione per fare altri sopralluoghi».

Ora la palla passerà al nuovo sindaco. “Durante noi” si sta portando avanti e ha infatti sollecitato un confronto con entrambi i candidati.





