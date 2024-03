Mercoledì 20 marzo, alle ore 18.30, nella sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64, avrà luogo una conferenza dal titolo 30 anys del Centre de Recursos Pedagògics “Maria Montessori”, tenuta dal prof. Andreu Bosch i Rodoreda (Università di Barcellona), primo coordinatore del Centre.

Il Centre de Recursos Pedagògics “Maria Montessori”, nasce nel 1994 come estensione della Cattedra di Lingua e Letteratura Catalana dell’Università di Sassari, col supporto di Òmnium Cultural; aveva la funzione di formare maestri e professori per poter insegnare algherese nelle scuole cittadine e di creare materiali didattici e pubblicazioni in algherese rivolte principalmente ai bambini. E inoltre, il Centre de Recursos, per tanti anni ha organizzato l’Escola d’Estiu, un corso di formazione ed aggiornamento per insegnanti riconosciuto dal Provveditorato agli Studi di Sassari, ed anche il Progetto Palomba, un progetto che per 11 anni ha offerto l’insegnamento dell’algherese nelle scuole, in orario curriculare, a centinaia di bambini e ragazzi.

