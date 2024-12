L’Istituto Artistico Musicale “G.Verdi” di Alghero si prepara a una nuova stagione nella sede di Fertilia. Il Consiglio di Amministrazione, con la presidenza di Giusy Piccone, al suo secondo mandato (insieme a Gabriele Di Pietro, Alessandra Casu, Marco Floris, Giovanna Maria Piras e Caterina Cherchi), lavora alacremente per sostenere i giovani talenti che bussano alle porte dell’Istituto che ha già festeggiato i 75 anni di attività.

Quest’anno sono ben 109 le domande per i corsi che prenderanno il via da gennaio 2025. Le graduatorie saranno pubblicate entro la settimana.

Il Verdi si è sistemato nelle aule del primo piano della scuola di Fertilia, dove ha trovato un luogo ideale per lo svolgimento delle sue quotidiane e poliedriche attività. Intanto si fanno i primi bilanci di un 2024, ricco di eventi ma anche di cambiamenti. Il doppio trasloco, dai locali di Via Simon a quelli del Quarter, non è stato certo di facile adattamento sia per gli addetti ai lavori che per corsisti e genitori. Tornando agli appuntamenti dell’anno, questi non sono ancora terminati visto che ci sono date segnate in calendario fino alla fine di dicembre.

Successo per i corsi di: chitarra classica, pianoforte e batteria. Apprezzamento per quelli di violino e gioco musica. Nel corso di quest’anno, sono stati attivati anche corsi di tromba e arpa. La mission dell’Istituto Verdi e del suo direttivo va sempre nella medesima direzione, ovvero quella di diffondere la cultura musicale, ed incoraggiare lo studio della musica. Un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo e coltivare il proprio talento. Non solo, il Verdi è parte della cultura e del tessuto cittadino e questa sua nuova casa a Fertilia gli sta consentendo di essere coinvolto anche negli appuntamenti organizzati nella Città di fondazione. Il prossimo 15 dicembre, infatti, per i concerti dell'Istituto, i maestri del Verdi, Anna V Vilardi al violino e Andrea Caria alla chitarra, si esibiranno nell’ambito delle iniziative di Natale, organizzate dal Centro Commerciale Naturale – Vivi Fertilia e del Comitato di Quartiere Fertilia- Arenosu. Inoltre, nella settimana dal 18 al 22 dicembre è in programma la rassegna “Felice chi è diverso” che prevede due appuntamenti: “Leggero, leggerissimo, praticamente senza peso”, uno spettacolo musicale che con canzoni e i suoni della chitarra, della fisarmonica e del violino racconterà il tema dell'inserimento lavorativo nelle persone con una disabilità; e poi l’esposizione a cui è stato dato il titolo “⁠La forma della Musica” con una mostra di strumenti musicali, nella quale saranno inseriti anche pezzi unici, per un dialogo interessante fra la musica e il design.

© Riproduzione riservata