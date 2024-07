«I fuochi d’artificio di Ferragosto? E’ frutto della nostra programmazione. La sinistra non si attribuisca meriti che non ha». Così l’ex assessore al Turismo Alessandro Cocco in merito all’annuncio dello spettacolo pirotecnico di mezza estate. Evento che lo scorso anno non si era potuto realizzare <per un grossolano errore di programmazione>, ammette Cocco. «Cercammo, il sindaco Conoci ed io, di intervenire per risolvere il problema ma non fu possibile. Per quest’anno c’era però l’assoluta intenzione di riportare il tradizionale spettacolo pirotecnico. Abbiamo iniziato a programmarlo sin da maggio», svela l’ex assessore ora consigliere comunale dei Fratelli d’Italia che punta il dito contro l’assessore al Bilancio Enrico Daga colpevole di aver fatto annunci inopportuni <per ansia da prestazione>.

Pronta la replica del Pd. «Il consigliere Cocco è pateticamente nostalgico del passato, cerca di scorgerlo anche con la fantasia, alla ricerca di medagliette postume e immeritate. Invoca i sogni, le intenzioni, le aspirazioni, purtroppo non diventate realtà, per provare ad estraniarsi da una sonora bocciatura subita alle ultime amministrative», scrivono dal gruppo consiliare dem che annunciano, per ferragosto, «una intera giornata di festa, che possa riportare al centro Alghero e la sua tradizione in connubio sempre con la contemporaneità e l'offerta moderna di arte e spettacoli».











