Intorno alle quattro del mattino, i vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti sulla strada provinciale Cassonedda, a nord di Alghero, per un incidente stradale.

L’autista della vettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è finito a ruote per aria, appoggiato su di un fianco.

Lui e un alrto occupante sono riusciti ad uscire illesi dalla macchina. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e il 118.

© Riproduzione riservata