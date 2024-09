Allarme questa mattina nel territorio di Alghero, poco prima di mezzogiorno, per un’auto in fiamme sulla ss 127 Bis “Settentrionale Sarda”.

Per cause ancora da accertare, un’auto ha preso fuoco mentre procedeva per entrare in città. L’uomo che era a bordo del mezzo, avvisato dagli altri automobilisti, è riuscito a fermarsi e a mettersi in salvo, prima che l’auto fosse totalmente avvolta dalle fiamme.

Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, la vettura è andata distrutta.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, sul posto anche la Polizia locale per ripristinare la viabilità.

(Unioneonline/v.l.)

